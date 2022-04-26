Ульяновский губернатор планирует посетить место стрельбы в детском саду Глава Ульяновской области срочно вылетит в столицу региона после стрельбы в детском саду

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских срочно вылетает в регион первым же рейсом и планирует выехать на место стрельбы в детском саду в Вешкайме, рассказали NEWS.ru в пресс-службе руководителя субъекта. Представители властей добавили, что сейчас Русских находится на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

Все оперативные и дежурные службы работают на месте [стрельбы]. Губернатор [Ульяновской области] Алексей Русских в данный момент находится на «Иннопроме», но первым же рейсом вылетает обратно в регион. По возвращению, конечно же, сразу отправится на место происшествия. Глава региона поручил оказать всю необходимую медицинскую, социальную и психологическую помощь семьям погибших, всем участникам событий, — рассказали в пресс-службе.

Стрельбу в детском саду «Рябинка» в Ульяновской области, по предварительным данным Telegram-канала «112», открыл 26-летний Руслан Ахтямов, который утром поехал вместе с пенсионером Александром Дрониным на охоту. По информации ресурса, с собой они взяли ружьё Иж-27, из которого позже стрелял подозреваемый. Мотив преступления пока неизвестен. Уточняется, что Ахтямов вёл замкнутый образ жизни.

Как стало известно ранее, оружие принадлежит 68-летнему Александру Дронину. По словам его жены, утром он уехал пострелять из ружья на своей «Ниве», но домой ещё не возвращался и не выходил на связь. Следователи не исключают версию, что Ахтямов мог застрелить пенсионера, забрать ружьё и отправиться в детсад.

По предварительным данным, 26 апреля Ахтямов пришёл в детский сад «Рябинка» в посёлке Вешкайма под Ульяновском с ружьём. Он ударил сотрудницу учреждения, которая в тот момент мыла крыльцо, поднялся на второй этаж и открыл стрельбу. В результате трагедии в дошкольном учреждении погибли четверо человек, в числе которых двое детей, воспитательница и сам стрелок, который покончил с собой после содеянного. Трагедия произошла во время тихого часа, пока дети отдыхали в кроватях. Попасть в детсад для него не составило труда, так как в учреждении нет охранника.