Губернатор Тульской области потребовал усилить охрану границы

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности с учетом ситуации в приграничных регионах, сообщается на сайте местной администрации. Также он поручил при необходимости развернуть дополнительные силы и средства для охраны правопорядка и жизненно важных объектов.

С учетом ситуации в приграничных регионах Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в области, а также при необходимости в кратчайшие сроки развернуть дополнительные силы и средства для охраны правопорядка и жизненно важных объектов, — сказано в сообщении.

Утром в поселке Березовский Тульской области произошел взрыв, от которого, по словам местных жителей, затряслись дома. На месте взрыва в лесу обнаружили воронку глубиной примерно 0,5 метра. Вокруг все было усыпано пеплом, погибли несколько птиц, которых обнаружили там же. Сведений о пострадавших и возможных разрушениях не поступало.

Впоследствии глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов подтвердил, что в результате взрыва в поселке никто не пострадал, на месте происшествия работают представители силовых структур. Воронку от взрыва обнаружили в лесополосе, сообщалось, что повреждений нет.