Скандал вокруг выбора талисмана Новосибирска призвали урегулировать

Вместо того чтобы заниматься подготовкой к масштабным мероприятиям, власти Новосибирска уделяют внимание скандалам вокруг выбора талисмана «новогодней столицы России» и «дизайну снежинки», возмутился губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он выразил надежду, что мэр города в скором времени урегулирует данный скандал, пишет Сиб.фм.

Больше всего в истории с этим интернет-голосованием меня удивил факт, что при подготовке города к масштабным мероприятиям, таким как чемпионат мира по волейболу, молодёжный чемпионат мира по хоккею и федеральный проект «Новогодняя столица России 2022–2023» мэрия Новосибирска приоритетно сосредоточилась на подборе дизайна снежинки и выборе животного-талисмана, — заявил Травников.

Он подчеркнул, что мэрии города стоило бы заняться решением более важных вопросов. Например, привести город в порядок, чтобы к началу указанных масштабных мероприятий Новосибирск «имел ухоженный и праздничный вид, радовал жителей и гостей областного центра высоким качеством городской среды».

Ранее мэрия Новосибирска отменила проведение опроса за талисман «новогодней столицы России» по просьбе Новосибирского зоопарка. Как говорится в сообщении на сайте зоопарка, это объяснили «политической окраской», «фарсом» и «оскорбительными мемами», связанными с голосованием.