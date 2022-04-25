Губернатор Травников предупредил о кибератаке нацистов во время ГИА

Загнанные в угол украинские националисты «будут кусаться» при поддержке западных спецслужб и, возможно, попробуют провести массированную кибератаку на систему проведения государственной итоговой аттестации (ГИА), заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В связи с этим он поручил принять дополнительные меры информационной безопасности на время школьных экзаменов, пишет Сиб.фм.

Украинские нацисты, загнанные в угол, при поддержке западных спецслужб будут кусаться. Они уже пытались в самый тяжёлый период эпидподъёма, зимой обрушить медицинскую информационную систему. Следует ожидать, что будет атака и на систему проведения государственной итоговой аттестации. Необходимо принять все меры информационной безопасности и продумать запасные варианты, — подчеркнул Травников.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук добавил, что экзамены будут проходить в очном формате. По данным СМИ, на электронные сервисы государственных структур Новосибирской области было совершено более тысячи кибератак с начала 2022 года. При этом все нападения в Сети удалось отбить, кроме одного: тогда хакерам на полтора часа удалось замедлить работу экстренной службы 112.

Ранее Травников обозначил три задачи, которые необходимо выполнить для развития системы здравоохранения в регионе. В частности, он выделил работу с медицинскими коллективами, повышение внутренней эффективности сотрудников отрасли, а также ориентированность на пациентов.