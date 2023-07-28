Голубев заявил, что в Таганроге могла взорваться ракета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил в своем Telegram-канале, что причиной взрыва у кафе «Чехов сад» в Таганроге могла стать ракета. Он уточнил, что погибших нет, за медпомощью обратились 15 человек.

На данный момент за медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики. Все обратившиеся за медпомощью — с легкими травмами от осколков. Жертв нет, — написал Голубев.

Telegram-канал SHOT сообщил, что экстренные службы проверяют информацию об обнаружении неразорвавшегося беспилотника. По информации канала, рядом с местом происшествия находятся здания администрации, больницы и налоговой службы.

Взрыв прогремел в центре Таганрога недалеко от аквапарка «Лазурный» в районе 16:00 мск. На опубликованных кадрах показаны клубы серого дыма, поднявшиеся над одним из зданий.

Жительница Таганрога Ольга рассказала NEWS.ru, что во время взрыва в помещении, в котором она находилась, задрожали стены и окна. По словам женщины, непосредственно перед взрывом не было слышно никаких подозрительных звуков.