Губернатор Ставрополья подтвердил смерть третьего летчика упавшего Ту-22М3

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале подтвердил смерть третьего члена экипажа самолета Ту-22М3, который разбился на Ставрополье. По его словам, продолжаются поиски четвертого летчика. Минобороны России информацию не комментировало.

Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются, — написал Владимиров.

Ранее губернатор опубликовал фото обломков самолета и заявил, что двое летчиков вовремя катапультировались. Он тогда заявлял, что жертв нет и разрушений зафиксировано не было.

В Минобороны России позднее сообщили, что Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Предварительной причиной крушения стала техническая неисправность, заверили в ведомстве. В момент ЧП боекомплекта на борту Ту-22М3 не было.

В марте вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в районе поселка Ровеньки Белгородской области. Инцидент произошел утром 21 марта. На борту находились четыре человека, из них пострадал только пилот. Воздушное судно также получило повреждения. Минобороны России эту информацию не комментировало.