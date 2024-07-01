Гладков подтвердил гибель мирного жителя при обстреле российского села Гладков: ВСУ обстреляли село в Белгородской области, один человек погиб

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате прилета снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб один мирный житель, добавил он.

От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Приношу искренние слова соболезнования родным и близким погибшего мужчины, это невосполнимая утрата для всех нас, — написал глава региона.

Кроме того, губернатор отметил, что количество раненых за вчерашний день в регионе увеличилось до девяти. Сегодня два жителя самостоятельно обратились в больницу: у женщины — рваная рана бедра, у мужчины — осколочное ранение головы.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что ВСУ выпустили 12 минометных снарядов по крупнейшей птицефабрике «Ясные Зори» в Белгородской области. По его данным, один человек погиб, еще двое были ранены в результате атаки. Инцидент произошел около 13:30 в Новой Таволжанке. Официальных данных от Минобороны РФ не поступало.

До этого Гладков сообщил, что сигнал ракетной опасности объявлен на всей территории региона. Он призвал сограждан укрыться в подвалах и не покидать их, пока не будет дана команда отмены угрозы.