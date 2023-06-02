Губернатор сообщил о сбитых украинских беспилотниках под Курском Губернатор Старовойт: рядом с Курском системой ПВО сбиты несколько беспилотников с Украины

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Роман Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 2 июня рядом с областным центром система ПВО сбила несколько украинских беспилотников. Чиновник в Telegram попросил земляков сохранять спокойствие.

Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников. Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надежной защитой наших военных. При обнаружении подозрительных предметов просим сообщать в службу 112, — подчеркивается в сообщении.

Старовойт ничего не сказал о пострадавших.

Из-за регулярных обстрелов ВСУ в Курской, Брянской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в ночь на 2 июня в Курске местные жители слышали взрывы. По его данным, в небе над городом видны вспышки. Telegram-канал Shot уточнил, что минимум три громких взрыва слышали жители районов Победы и Карла Маркса. По данным Telegram-канала Mash, взрывы звучали в районе железнодорожного вокзала Курска.