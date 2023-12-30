Губернатор сообщил о новой атаке ВСУ на Белгородскую область Гладков: ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Поселок Уразово в Белгородской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в ходе атаки повреждена линия электропередачи. По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет.

Под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет, — написал Гладков.

Глава региона добавил, что украинский снаряд попал в здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Помимо этого, повреждены около 20 частных домовладений. На месте обстрела работают оперативные и аварийные службы, продолжается обход территории.

Ранее ВСУ атаковали центр Белгорода. Удар украинской армии пришелся на Соборную площадь рядом с торговым центром. По предварительной информации, погибли по меньшей мере пять человек, еще несколько граждан пострадали. В городе запущена сирена ракетной опасности. МЧС разослало жителям сообщения с просьбой покинуть дома и переместиться в укрытия.

Как уточнил Гладков, ВСУ также нанесли удар по жилому сектору Белгорода. По словам губернатора, среди погибших есть двое детей. На месте работают экстренные службы.