Губернатор Смоленской области раскрыл подробности уничтожения беспилотника Губернатор Анохин: под Смоленском уничтожен украинский дрон самолетного типа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Смоленской области силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали беспилотник ВСУ, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. По его словам, речь идет о БПЛА самолетного типа.

Сегодня утром около 07:30 силами ПВО и РЭБ над Смоленской областью был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. На месте работают оперативные службы, — написал он.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об уничтожении дрона Вооруженных сил Украины над территорией Смоленской области. В ведомстве уточнили, что украинские операторы БПЛА планировали совершить с его помощью теракт.

По мнению подполковника в отставке Андрея Марочко, ВСУ все чаще используют дроны-камикадзе для атак на объекты гражданской инфраструктуры. Он привел в пример территорию Луганской Народной Республики, где такие случаи были зафиксированы в Кременной, Пролетарске, Новодружеске и Лисичанске — прифронтовых городах на Краснолиманском направлении. Целями украинской армии становятся дома, в которых проживает население. Кроме того, ВСУ бьют по линиям электропередачи, электроподстанциям, газопроводам и газораспределительным станциям, добавил Марочко.