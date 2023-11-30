Губернатор Шапша взял на контроль поиски похищенной второклассницы

Фото: t.me/Shapsha_VV

Владислав Шапша (слева)

К поискам похищенной восьмилетней девочки в Калужской области подключились волонтеры, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. По словам чиновника, он взял ситуацию на личный контроль. Правоохранители сообщают ему о всех мерах, предпринимаемых для поиска ребенка.

Держу ситуацию на контроле. Работы по поиску восьмилетней девочки и выявлению обстоятельств ее исчезновения идут. Правоохранительные органы сообщают обо всех мерах, которые для этого предпринимаются. К поискам ребенка подключились волонтеры, — говорится в сообщении губернатора.

Девочка пропала 29 ноября. После обеда школьный автобус высадил ее с одноклассниками на остановке. Дальше дети пошли пешком и разошлись, когда пропавшей девочке оставалось дойти до дома порядка 700 метров. Дозвониться до ребенка мать не смогла, а вечером с неизвестного номера ей написали в мессенджере. Похитители запросили выкуп в 1,5 млн рублей в криптовалюте.

Ранее сообщалось, что на предмет причастности к похищению следствие проверяет отца ребенка. Он отбывает наказание в колонии за мошенничество, но мог организовать все удаленно. Также рассматривается версия, что к похищению причастен кто-то из жертв ее отца. Где сейчас девочка и что с ней, по-прежнему неизвестно.