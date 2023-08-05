Губернатор Севастополя заявил об уничтожении надводного беспилотника

Фото: МО РФ

Около Севастополя был уничтожен надводный беспилотник, сообщил в Telegram глава города Михаил Развожаев. Он отметил, что все ограничения на движение водного транспорта сняты.

Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне. Ограничения на движение водного транспорта в районе Балаклавского рейда — сняты, — написал он.

Ранее 5 августа глава города рассказал, что в севастопольской морской зоне обнаружили надводный беспилотник. В связи с этим спецслужбами было принято решение об ограничении движения кораблей из Балаклавы на пляжи и обратно. Развожаев добавил, что власти не будут проводить эвакуацию людей в прибрежной полосе, так как ситуация находится под контролем.

До этого председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки украинскими морскими дронами в Керченском проливе поврежден гражданский российский танкер SIG. Инцидент произошел на удалении в 32 морские мили от Керченского пролива. Танкер стоял на якорной стоянке 471.

В результате взрыва погибших нет. Рогов также добавил, что детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова Крым. Именно это местные жители приняли за взрыв в районе населенного пункта Яковенково недалеко от Крымского моста.