Губернатор Севастополя заявил о сбитом над городом беспилотнике Губернатор Севастополя Развожаев: на севере города моряки сбили беспилотник

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Михаил Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в ночь на 1 ноября над городом сбили беспилотник. Это произошло в районе Любимовки на севере города, отметил он в Telegram.

В районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА, — указал губернатор в сообщении.

Корабли Черноморского флота и гражданские суда, которые находились на рейдах Севастополя утром 29 октября подверглись террористической атаке со стороны Украины. Минобороны России рассказало, что подготовка теракта и обучение украинских военнослужащих осуществлялись под руководством специалистов из Британии.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что удары 31 октября по украинским объектам инфраструктуры отчасти стали ответом на теракт в Севастополе. Однако, отметил глава государства, это «не все, что могли бы сделать».