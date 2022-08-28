Губернатор Севастополя сообщил о срабатывании ПВО над морем

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Территория Запорожской АЭС в Энергодаре

В Севастополе сработали системы противовоздушной обороны, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развозжаев. По предварительной информации, над морем в районе мыса Херсонес был уничтожен беспилотник.

В Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе мыса Херсонес, — написал губернатор.

Он указал, что ситуация в городе под полным контролем.

Ранее Развожаев сообщил, что поручил разместить по городу указатели к бомбоубежищам. При этом он заявил, что городу ничто не грозит, поскольку тот находится под защитой систем ПВО, а меры предосторожности следует считать «учебной тревогой».

25 августа в Севастополе сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя по подозрению в ведении диверсионной деятельности. У него были изъяты комплектующие для военного беспилотника, два ноутбука, несколько сотовых телефонов и антенн.