Губернатор Севастополя сообщил, что над городом сработали системы ПВО Губернатор Развожаев: ПВО сбили беспилотный летательный аппарат под Севастополем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе сработала система ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram. По предварительным данным, был сбит беспилотник. Он отметил, что все цели были поражены и городу ничего не угрожает.

По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают свое дело отлично. Поддержим их, — написал Развожаев.

Вечером 19 августа советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что над городом Евпатория также сработали системы ПВО Он отметил, что полуостров находится под надежной защитой. Отмечается, что взрывы раздавались в селе Уютное. По предварительным данным, было слышно три взрыва.

18 августа Крючков рассказал о работе ПВО около Керчи. Развожаев рассказал, что средства ПВО, по предварительным данным, сбили беспилотный летательный аппарат, появившийся над Севастополем. Это произошло в районе аэропорта Бельбек на северо-западе города.