Губернатор Севастополя принес извинения за обвал подпорной стены Развожаев заявил, что в Севастополе идет ремонт рухнувшей подпорной стены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Губернатор Севастополь Михаил Развожаев извинился перед жителями города за обвал подпорной стены. В своем Telegram-канале глава населенного пункта заверил, что он уже выяснил, что послужило причиной и кто виноват в произошедшем.

Уважаемые севастопольцы, приношу свои извинения за эту неприятную ситуацию. Она точно преодолима. Не допускает ошибок, как известно, тот, кто ничего не делает, — отметил глава города.

Ранее секция подпорной стены, частично демонтированная ранее, обрушилась на проезжую часть в Севастополе после дождя. Прокуратура города начала проверку по факту случившегося, сейчас устанавливаются обстоятельства и причины обвала. Конструкцию начали ремонтировать в сентябре, подрядчиком выступила компания «Миртек». При этом жители города последние несколько недель наблюдали, как стена склоняется к дороге, но проезжую часть на улице Адмирала Октябрьского так и не перекрыли.

Ранее в Омске произошло частичное обрушение плиты перекрытия кровли на крыше 16-этажного дома. Жильцов эвакуировали. Прокуратура начала проверку соблюдения жилищного законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома. И. о. прокурора Кировского округа города Иван Иванов лично посетил место происшествия.