Губернатор Севастополя опроверг слухи о подрыве электроподстанции Губернатор Развожаев: все работает в штатном режиме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг слухи о подрыве электроподстанции, пишет «МК в Крыму». По его словам, все работает в обычном режиме. Ранее украинские СМИ стали распространять фейки о том, что якобы ГУР Украины устроило подрыв Севастопольской электроподстанции.

Глава города объяснил, что отсутствие света в некоторых частях Севастополя было связано с нарушением технологических параметров работы районной подстанции.

«Севастопольэнерго» еще рано утром дало соответствующую информацию. В 06:42 свет уже был везде. Все работает в штатном режиме, — заявил Развожаев.

24 марта Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что ВС России отразили самую массированную атаку на Севастополь за последнее время. В сообщении говорилось, что военные отразили атаку на город. Днем ранее он сообщал, что российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила несколько воздушных целей над городом, при обстреле ребенок получил осколочное ранение. По его словам, обломки упали в районе Индустриальной улицы. Развожаев призвал граждан при обнаружении частей снарядов не подходить к ним.