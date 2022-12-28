Губернатор Севастополя опроверг фейк о комендантском часе в новогоднюю ночь Губернатор Севастополя Развожаев назвал фейком сообщения о комендантском часе в новогоднюю ночь

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Тelegram-канале назвал провокацией и фейком появившуюся информацию о якобы введении комендантского часа в новогоднюю ночь. По его словам, сайт, где разместили это объявление, был взломан.

Сайт фонда содействия капремонту города Севастополя сегодня взломали. На нем разместили фейковую новость о том, что якобы принято решение о вводе комендантского часа в новогоднюю ночь. Якобы с 22:00 31 декабря 2022 года по 06:00 1 января 2023 года будет запрещено находиться на улицах, за исключением необходимости добраться к бомбоубежищу, в случае объявления воздушной тревоги. Конечно же это фейк, — написал Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что лично бы сообщил о решении, касающемся жизнедеятельности города.

С начала спецоперации в Крыму неоднократно сообщали об атаках и диверсиях со стороны Украины. Наиболее масштабными стали взрыв на Крымском мосту 8 октября и атака дронов и морских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября.

9 декабря в Севастополе над акваторией Черного моря корабль Черноморского флота сбил беспилотник ВСУ. На этом фоне в СМИ появились сообщения, что США перестали предостерегать Украину от ударов по российской территории.

Ранее сообщалось, что в Новой Каховке Херсонской области с 15 ноября ввели комендантский час с 19:00 до 06:00. Ранее в Новой Каховке действовал комендантский час с 22:00 до 05:00.