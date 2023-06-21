Губернатор Севастополя объяснил звуки взрывов в городе Развожаев: громкие звуки в Севастополе — это учения Черноморского военно-морского училища

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Большой десантный корабль «Азов» в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что звуки, которые были слышны в городе, это учения Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова. По его словам, военные использовали реактивные бомбометы. Он подчеркнул, что в Севастополе «все спокойно».

Причина громких звуков (взрывов, как пишут в некоторых каналах) — это Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова провело тренировку по ППДО с использованием реактивных бомбометов, — написал Развожаев.

Глава города отметил, что украинские Telegram-каналы искусственно разгоняют «очередную перемогу».

Минобороны РФ ранее сообщило, что российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы пресекли попытку украинских дронов ударить по объектам на территории Московской области. В итоге три беспилотника самолетного типа потерпели крушение, уточнили в ведомстве. Пострадавших и разрушений не было.

По данным Telegram-канала Baza, один БПЛА взорвался в небе над деревней Лукино в Новой Москве, еще два дрона упали в Наро-Фоминском районе Подмосковья недалеко от воинской части. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также подтвердил факт падения двух беспилотников на территории региона в 05:30 и 05:50 на подлете к военным складам.