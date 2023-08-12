Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе Развожаев: громкие звуки в городе вызваны тренировкой Черноморского флота

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе тренировкой противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота. В своем Telegram-канале он написал, что шумовые эффекты связаны в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения.

В ближайшие полчаса на южном и северном молах наш флот проводит тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения. В городе все спокойно, — пояснил чиновник.

По данным ТАСС, звуки выстрелов можно услышать в прибрежных районах города на расстоянии нескольких километров от входа в главную бухту Севастополя. Город является главной базой Черноморского флота России и периодически подвергается атакам беспилотных аппаратов.

Днем 12 августа в Минобороны России сообщили, что ВСУ попытались нанести удар по мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ракета была перехвачена и сбита средствами противовоздушной обороны.

В ночь на 12 августа российские военные пресекли попытку Украины атаковать территорию Крыма при помощи 20 беспилотников. По данным Минобороны РФ, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.