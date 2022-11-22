Губернатор Севастополя назвал цель атаки беспилотников Губернатор Севастополя назвал целью атаки беспилотников Балаклавскую теплоэлектростанцию

Фото: Социальные сети

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предположил, что украинские беспилотники 22 ноября пытались атаковать Балаклавскую теплоэлектростанцию. По его мнению, данную акцию намеревались приурочить к схожему инциденту, произошедшему семь лет назад. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

Наверное, хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили 7 лет назад, когда 22 ноября подорвали ТЭС в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. Не получилось, — написал Развожаев.

Он уточнил, что силы ПВО сбили два беспилотных аппарата при попытке подлета к Балаклавской ТЭС. Еще три были уничтожены над акваторией Черного моря.

Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, — добавил Развожаев.

Ранее губернатор Севастополя сообщил, что в городе сработала система ПВО, было сбито два дрона. Он отмечал, что на Крымский полуостров «идет атака беспилотников». По его сведениям, никакие гражданские объекты не пострадали.

В тот же день в Севастополе было приостановлено движение морского пассажирского транспорта. Однако позже оно было снова восстановлено.