Губернатор Саратовской области назвал причину взрывов в Энгельсе Губернатор Саратовской области: в Энгельсе система ПВО уничтожила неопознанный объект

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что на территории Энгельсского района сработала система ПВО, которая уничтожила неопознанный объект. Он отметил, что угрозы для безопасности жителей нет.

Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет, — написал он в Telegram-канале.

Глава региона также опроверг информацию о необходимости эвакуации из города и призвал жителей сохранять спокойствие.

Сегодня днем Telegram-канал Mash сообщил о взрывах в городе Энгельсе. По словам очевидцев, взрывы раздавались около военного аэродрома. Предположительно, сработали системы ПВО. В Минобороны России данную информацию не подтверждали. Представители МЧС России по Саратовской области сообщили NEWS.ru, что в городе не было зафиксировано никаких пожаров.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что трое российских военных погибли из-за падения обломков украинского БПЛА на аэродроме в Энгельсе в Саратовской области. Инцидент произошел в ночь на 26 декабря, около 01:35 по московскому времени. По имеющимся данным, беспилотник был сбит на малой высоте, авиационная техника не повреждена. Позднее в социальных сетях появилась информация, что вечером в понедельник в городе зазвучали сигналы воздушной тревоги. Бусаргин заверил, что семьям военнослужащих, погибших в результате инцидента, будет оказана необходимая помощь.