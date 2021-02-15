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Беглов не считает нарушения в декларации причиной для отзыва

12:56, 16 февраля 2021

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ответил на коллективный иск горожан, которые потребовали установить нарушения в его декларации о доходах. Он направил в городской суд возражения, в которых пояснил, что отчитывается о доходах и имуществе как частное, а не должностное лицо. Из-за этого чиновник считает, что незадекларированный факт пользования загородной резиденцией не может стать поводом для его отзыва.

Беглов в своём возражении пояснил, что отчитываясь как частное лицо он не реализовал какие-либо властные полномочия, которые затрагивают интересы истцов. При этом он подчёркивает, что достоверность сведений, внесённых в декларацию находится под контролем Управления президента по противодействию коррупции, передаёт «Коммерсант», ссылаясь на документ, направленный в суд губернатором Петербурга.

Жители Санкт-Петербурга подали коллективный иск в отношении Беглова в конце декабря 2020 года. Инициатором стал исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. По мнению истцов, губернатор не внёс в декларацию сведения о пользовании загородной резиденцией, которая находится в посёлке Комарово. «Шикарная дача», как утверждают в организации, находится на балансе Петербурга и губернатору предоставляется на безвозмездной основе.

64-летний Александр Беглов занимает пост губернатора Санкт-Петербурга с 18 сентября 2019. Он также является членом правящей партии «Единая Россия».

Ранее Беглов в своём еженедельном обращении неожиданно заявил, что оппозиционер Алексей Навальный неправ «ни перед богом, ни перед людьми». Так градоначальник прокомментировал суд над Навальным за клевету на ветерана Игната Артёменко, сообщал NEWS.ru. 

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