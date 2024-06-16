Губернатор Ростовской области впервые отреагировал на захват заложников Голубев: провокаторы раскачивают межнациональную тему после инцидента в СИЗО

Фото: kremlin.ru

Василий Голубев

Провокаторы с явными антироссийскими настроениями и попыткой раскачать межнациональную тему появились сразу же после инцидента в СИЗО, написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале. Он также признался, что временно закрыл комментарии к своим публикациям в связи с ажиотажем.

Почти сразу с комментариями сюда в Telegram-канал массово стали приходить провокаторы с явными антироссийскими настроениями и попыткой раскачать межнациональную тему. Позже часть сообщества подхватила тему и превратила это во флешмоб, — написал Голубев.

Губернатор объяснил, что с самого утра он получал всю информацию о захвате заложников. Он также отметил, что намеренно не комментировал ситуацию, пока правоохранители выполняли свою работу.

Сейчас, когда заложники освобождены, могу сказать одно: любой нарушивший закон должен нести ответственность, — констатировал Голубев.

Ранее жители Ростовской области массово пожаловались на удаление сообщений о СИЗО из Telegram-канала главы региона Василия Голубева. Журналистка Ксения Собчак призвала главу области разобраться с этой проблемой. По словам Собчак, пользователей тоже блокируют.