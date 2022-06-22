Названа возможная причина пожара на НПЗ в Ростовской области Губернатор Ростовской области: пожар на НПЗ в Ростовской области мог вспыхнуть из-за атаки БПЛА

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Причиной возникновения пожара на Новошахтинской НПЗ в Ростовской области могла стать атака беспилотников на технические установки завода, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. Он добавил, что на территории предприятия были найдены фрагменты двух БПЛА, об этом ранее сообщал Telegram-канал SHOT.

Только что заслушал очередной доклад о ликвидации пожара на вакуумной установке Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. На территории завода обнаружены фрагменты двух беспилотников, — написал Голубев.

Губернатор высоко оценил слаженную работу МЧС на территории комплекса и подчеркнул, что в 10:50 пожар был полностью потушен. Он добавил, что пламя охватило площадь в 50 квадратных метров, в результате ЧП никто не пострадал.

Голубев также отметил, что работа завода приостановлена. Сейчас на предприятии проводятся следственные мероприятия, по результатам которых станет известно, когда оно сможет возобновить работу и какой ущерб был нанесен.

Работа завода приостановлена. Идут следственные мероприятия. После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки, — закончил он.

22 июня в районе девяти часов утра в СМИ появились сообщения о возгорании на Новошахтинском НПЗ. Позже выяснилось, что возгорание произошло в результате атаки беспилотника. В Сети было опубликовано несколько видеозаписей в разных ракурсах, на которых видно, как БПЛА пикирует на завод, после чего происходит взрыв.