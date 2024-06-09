Губернатор Ростовской области оценил возможные потери урожая Голубев: в Ростовской области потери урожая могут составить порядка 30 процентов

Фото: Анатолий Стребелев/Росконгресс

Василий Голубев

Потери урожая в Ростовской области в этом году из-за погодных условий могут составить около 30%, сказал губернатора региона Василий Голубев в рамках ПМЭФ, слова которого приводит РИА Новости. По его данным, ранняя весна и экстремальные условия температуры в апреле и мае привели к потере 210 тысяч гектаров посевов.

Голубев подчеркнул, что регионе уже более двух месяцев не было дождей, что вызывает угрозу засухи. Голубев предполагает, что убытки могут достигнуть 30%, хотя это пока лишь предварительная оценка. Даже если дожди начнутся, они лишь помогут сохранить уже засеянные поля. В прошлом году в области было собрано 16,4 млн тонн зерновых и 2,3 млн тонн масличных культур, показатели урожайности росли стабильно на протяжении десяти лет.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации федерального характера введен на территории 10 регионов России. Такая обстановка сложилась на фоне заморозков. Речь идет о Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областях, а также о Луганской Народной Республике.

До этого президент России Владимир Путин оценил последствия весенних заморозков, затронувших 21 регион страны. По словам главы государства, погибло около 1,2% урожая.