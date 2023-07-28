Губернатор Ростовской области до взрыва заявил, что ПВО работает надежно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на саммите «Россия — Африка» утверждал, что ПВО в регионе работает надежно, сообщает РИА Новости. Через несколько часов в Таганроге прогремел взрыв, по мнению главы области, причиной ЧП была ракета.

Надежно работает [ПВО], и это жизнь показывает. У нас было несколько ситуаций, когда ПВО срабатывала, и ракеты не достигали своей цели, обошлось без жертв и без каких-то разрушений, — заявил Голубев на саммите.

После взрыва у кафе «Чехов сад» Голубе сказал, что погибших нет, за медпомощью обратились 15 человек.

Telegram-канал SHOT сообщил, что экстренные службы проверяют информацию об обнаружении неразорвавшегося беспилотника. По информации канала, рядом с местом происшествия находятся здания администрации, больницы и налоговой службы.

Взрыв прогремел в центре Таганрога недалеко от аквапарка «Лазурный» в районе 16:00 мск. На опубликованных кадрах показаны клубы серого дыма, поднявшиеся над одним из зданий.

Жительница Таганрога Ольга рассказала NEWS.ru, что во время взрыва в помещении, в котором она находилась, задрожали стены и окна. По словам женщины, непосредственно перед взрывом не было слышно никаких подозрительных звуков.