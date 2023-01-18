Губернатор рассказал о спасении крупнейшего производителя танков от Чубайса Россель рассказал о спасении «Уралвагонзавода» от Чубайса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель рассказал, как в 1990-е годы ему удалось спасти крупнейшего производителя танков «Уралвагонзавод» от бывшего руководителя Администрации президента РФ Анатолия Чубайса. Выступая на лекции перед студентами Уральского института управления РАНХиГС он признался, что от рук тогдашнего министра РСФСР предприятие спас контракт с Минобороны. По словам Росселя, Чубайс не планировал запускать «Уралвагонзавод» в работу.

Прихожу я к Чубайсу, говорю, есть у нас Уралвагонзавод — 60 тысяч рабочих. Заказов военных нет, завод стоит. Что делать? А он говорит: Уралвагонзавод нам не нужен. Танки мы купим в Израиле, а вагоны — в Китае, — рассказал Россель.

После этого, как указал первый свердловский губернатор, он с Чубайсом больше не встречался. Россель отметил, что приватизация также едва не лишила регион «Уралмашзавода».

Сами посудите: засекреченная область, Госснаб ликвидировали, продуктов питания нет, 1,5 млн безработных — и в это время ваучерная приватизация. Это нарочно не придумаешь, это тонкая шпионская работа, — высказался Россель о Чубайсе.

25 марта президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий Чубайса от должности спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития.

Экономист Никита Кричевский посчитал, что корпорация «Роснано», которую возглавлял Чубайс, была разворована. Он предположил, что против ее бывшего руководителя заведут уголовное дело. По мнению Кричевского, «Роснано» создавалась специально под Чубайса, чтобы он «мог продолжать заниматься воровством».