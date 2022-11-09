Губернатор отчитался о снижении стоимости «Доширака» для военных Глава Нижегородской области Никитин сообщил о снижении стоимости «Доширака» в военторге

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале отчитался о снижении стоимости лапши быстрого приготовления «Доширак» в местном магазине для военнослужащих. По словам главы региона, теперь купить лапшу можно не за 100 рублей, как это было еще в выходные, а за 65 рублей.

Индивидуальный предприниматель, который торгует в точке военторга, после моего визита самостоятельно изменил цены на продукцию. Еще в выходные цена на этот товар составляла 100 рублей, — написал он.

Никитин обратился и к другим предпринимателям с призывом сделать ценовую политику адекватной.

Военторги в частях мало отличаются с точки зрения логистики от обычных магазинов, — подытожил он.

Владелец одного из московских военторгов ранее рассказал NEWS.ru, что после объявления в стране частичной мобилизации на рынке амуниции произошел скачок — стоимость ее закупки выросла на 200–300%. Он подчеркнул, что цены повысили производители, однако в глазах общественности виноватыми оказываются реализаторы продукции.