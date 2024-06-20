Губернатор раскрыл детали атаки ВСУ на Орловскую область Клычков: ВСУ пытались атаковать Орловскую область беспилотником реактивного типа

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины пытались атаковать Орловскую область беспилотником реактивного типа, сообщил глава региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. По его словам, украинский дрон был реактивного типа, поэтому был сбит российскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Губернатор подчеркнул, что в результате перехвата БПЛА никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 20 июня уничтожили 15 беспилотников ВСУ над регионами России. Наибольшее число ликвидированных украинских дронов приходится на Адыгею — там сбили шесть БПЛА. По три летательных аппарата уничтожено в Брянской области и Краснодарском крае, по одному — над территорией Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

В этот же день глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил о пожаре на нефтебазе в Тахтамукайском районе республики. По его словам, возгорание полностью ликвидировано, никто не пострадал. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В свою очередь глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над территорией Унечского района. По его словам, разрушений и пострадавших в результате инцидента нет.