Губернатор Псковской области не исключил локдауна в регионе

В Псковской области ужесточат ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Как сообщил в ходе заседания оперативного штаба губернатор Михаил Ведерников, будут запрещены все спортивные и религиозные мероприятия, также не исключается введение локдауна через 2-3 недели, передаёт РИА Новости.

Ведерников рассказал, что на одну неделю, с 4 по 11 октября, в области запрещено проводить спортивные и религиозные мероприятия, а в Пскове и в 11 муниципалитетах области с высокой заболеваемостью все школы и колледжи переводятся на дистанционное обучение.

Мы в числе трёх регионов, которые вызывают особую тревогу. Мы приграничный регион, сложности создаёт и это. Мы долго и предметно обсуждали меры, которые необходимо принять, — сказал Ведерников.

Губернатор отметил, что в ближайшие десять дней нужно сделать всё возможное, чтобы сбить темпы роста распространения коронавируса. По его словам, власти сделают всё, чтобы избежать локдауна.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для введения нового локдауна в России из-за роста заболеваемости коронавирусом нет. Она добавила, что также не стоит рассчитывать на то, что пандемия COVID-19 в стране скоро закончится.