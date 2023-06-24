Губернатор призвал жителей Ростова-на-Дону воздержаться от поездок в центр

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале попросил жителей воздержаться от поездки в центр Ростова-на-Дону. Также он рекомендовал не покидать свои дома.

В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома. Дал необходимые поручения ростовской городской администрации и службам жизнеобеспечения Ростова принимать необходимые меры по сохранению нормального функционирования всех городских систем. Держу вопрос на контроле, регулярно заслушивая доклады, — написал Голубев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве организованы антитеррористические мероприятия с целью повышения уровня безопасности. По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий.

В то же время, жителям Воронежской области рекомендовано временно воздержаться от использования автомобильной дороги М-4 «Дон» в связи с проходом по ней колонны военных машин. Местные власти подчеркнули, что принимают все необходимые меры для гарантирования безопасности населения области.