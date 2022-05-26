Губернатор Подмосковья заявил о желании иностранных компаний вернуться

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв / Фото Пресс-служба Губернатора Московской области

Большинство иностранных компаний продолжают работать в Московской области, а ушедшие хотят вернуться, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. В разговоре с «360» он отметил, что встречался с представителями фирм.

У меня была отдельная встреча с иностранными компаниями. Не буду называть их марки, имена. Но очевидно — все они хотят продолжать работать. И даже если, смею предположить, сейчас кому-то продают, нельзя исключать, что с обратным опционом, то есть с возможностью вернуться, — сказал Воробьёв.

Он уточнил, что в Подмосковье около 100 тысяч человек работали в 186 зарубежных компаниях и регион получал с них почти 50 млрд рублей налогов ежегодно. Ушли с рынка четыре или пять фирм, девять приостановили работу, уточнил Воробьёв.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранным компаниям, которые остались в России, несмотря на давление, необходимо предоставить возможность «спокойно работать». Также он призвал обеспечить свободу бизнеса, при этом не оставлять без внимания закулисные картельные сговоры.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отметил, что все случаи прекращения работы компаний из недружественных стран в России находятся под пристальным вниманием правительства. Он подчеркнул, что к каждой организации должен быть разный подход.