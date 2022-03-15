Губернатор Подмосковья заявил о намерении поддержать бизнес

Главная цель для властей Подмосковья сейчас — поддержать бизнес, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв изданию РИАМО. Для этого ведутся встречи с представителями компаний: необходимо понять, какие у них возникли сложности.

Сейчас активно встречаемся с бизнесом, предприятиями, которые составляют значимую часть экономики нашего региона. Это иностранные компании, отечественные. Различные индустрии, вчера большая встреча была с нашими девелоперами. Ключевая цель — оказать максимальную поддержку в сложное время. Понять, что беспокоит бизнес сегодня, — сказал Воробьёв.

Он добавил, что курс на импортозамещение в Московской области начался в 2016 году.

Ранее компаниям в Подмосковье, помогающим с импортозамещением, предложили арендовать землю за один рубль сроком на три года. Андрей Воробьёв добавил, что уже рассматриваются проекты в сферах фармакологии, строительных материалов и котлов газификации. Губернатор призвал предлагать новые проекты по импортозамещению, готовые запуститься в Московской области.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что при текущих условиях важно поддержать отечественных товаропроизводителей и принять законы, которые позволят им эффективно работать. Он также предложил создать производство социальных продуктов.