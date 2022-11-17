Губернатор Подмосковья проконтролировал поддержку семей мобилизованных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поддержку семей мобилизованных и добровольцев взяли на особый контроль по всей Московской области, в том числе и в Можайске, заявил губернатору Андрею Воробьеву глава городского округа Денис Мордвинцев, передает телеканал «360». По его словам, в городе работает центр помощи семьям мобилизованных, где предоставляют необходимую помощь, включая юридическую, финансовую и психологическую.

По всем семьям мы ведем проактивную работу — сами выходим на связь с ними, узнаем, чем можем помочь, в чем они нуждаются. Детей в школах сразу же обеспечили бесплатным питанием. Все, что касается занятий в секциях, тоже уже сделали бесплатным, — сказал Мордвинцев.

Он добавил, что в Можайском округе работает пункт сбора гуманитарной помощи военнослужащим и их семьям. Оттуда на передовую отправили свыше 60 тонн груза.

Губернатор Воробьев ранее помог решить проблемы с выплатами жительнице Подольска Любови Герусовой, мужа которой мобилизовали в Курске, из-за чего она не могла получить льготы по месту проживания. Женщина рассказала, что ее муж, который не подпал под мобилизацию в Подмосковье, «как порядочный гражданин» поехал в Курск, где был призван в зону боевых действий. По словам Герусовой, госорганы ее региона отказали в поддержке. Воробьев посоветовал женщине обратиться в центр поддержки военнослужащих в Подольске и пообещал, что там ей помогут решить проблему с детским садом.