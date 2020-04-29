Губернатор Подмосковья призвал жителей «не расслабляться» на праздниках

https://static.news.ru/photo/3d19a5e2-8a37-11ea-a5f9-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Подмосковья должны соблюдать режим самоизоляции и в майские праздники. Нарушители введённых мер будут привлекаться к административной ответственности. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Если можно было бы дать [нарушителям самоизоляции] по одному месту, то лучше бы дать. Особенно тем, кто не понимает, молодежи. Но мы этого делать не можем, поэтому существует КоАП, административное нарушение, — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия-1».

Он призвал молодых жителей региона не подвергать себя опасности и не нарушать режим самоизоляции. Губернатор Подмосковья рассказал, что территорию будут патрулировать усиленные бригады полиции.

Хотелось бы попросить ещё раз не расслабляться, — заявил Воробьёв.

Подмосковье занимает второе место после Москвы по числу заболевших коронавирусом. По данным на 29 апреля, в регионе зарегистрировано 10 917 случаев заражения. Выздоровели 389 человек, 90 умерли.

NEWS.ru писал, что Подмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом. Рост числа заболевших находится на уровне 5-7%.