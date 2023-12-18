Губернатор Подмосковья почтил память советских солдат и партизан в Минске

Фото: Пресс-служба правительства МО/А.Чернов

Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к монументу Победы в центре столицы Белоруссии, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

Памятник символизирует победу советского народа над фашизмом. Его установили в Минске в 1954 году в память о погибших в войне солдатах и партизанах.

Стела высотой 40 метров украшена бронзовыми горельефами, на которых изображаются ключевые события Великой Отечественной войны. С 1961 года на площади Победы в Минске также зажгли Вечный огонь.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет переговоры с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в Минске.

Стоит также отметить, что товарооборот между Подмосковьем и Белоруссией в этом году превысил девять миллиардов долларов.

Кроме того, Воробьев поддержал идею признать все закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) малыми городами. Всего таких образований в области пять: Восход, Молодежный, Звездный Городок, Власиха и Краснознаменск.