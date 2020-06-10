Губернатор Подмосковья: перед выходными могут открыться ТЦ и летние веранды

https://static.news.ru/photo/0e9b33ec-ab49-11ea-9a69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летние веранды и торговые центры могут открыться в Подмосковье перед выходными. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Хотим это сделать уже перед выходными, ведём консультацию с санитарным врачом, — рассказал Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, фиксируется индекс репродукции вируса, чтобы можно было снять ограничения.

За прошедшие сутки на территории Подмосковья от коронавирусной инфекции излечились 747 человек, что является рекордом. Все пациенты были выписаны из подмосковных медицинских учреждений после получения отрицательного результата теста на коронавирус.

NEWS.ru писал, что губернатор Воробьёв не планирует отдавать распоряжение по разборке временных госпиталей для лечения коронавирусной инфекции, которые были возведены в парке «Патриот» и выставочном центре «Крокус Экспо». По его словам, медучреждения будут находиться в резерве на случай второй волны пандемии.