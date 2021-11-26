Губернатор Подмосковья объяснил, почему хорошо относится к платным дорогам

Платные дороги дают человеку возможность выбора: потратить деньги и доехать быстрее или добраться до пункта назначения медленнее, но бесплатно, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, слова которого приводит «360». Глава региона добавил, что платные дороги позволяют создать новые рабочие места, привлекают инвестиции и способствуют развитию области.

Если есть альтернатива, если ты едешь в Санкт-Петербург по платной дороге, скорее всего, ты доедешь за пять, пусть шесть часов. Если ты едешь по обыкновенной Ленинградке, как она называется, ты потратишь в два раза больше [времени]. За первое надо платить, второе бесплатно. Когда есть выбор, альтернатива, — это честно, — считает Воробьёв.

Он подчеркнул, что «очень хорошо» относится к платным дорогам. По его словам, они используются во всём мире и дают человеку право выбора. Губернатор уточнил, что платные дороги будут полезны и для бизнеса в форме частно-государственного партнёрства.

Это лишь дополнительная возможность, опция, которая позволяет получить дополнительное удобство. Ну а бизнесу, потому что частно-государственное партнёрство, концессии — разные формы, они тоже дают свой эффект. Это рабочие места, это инвестиции, развивается регион, — пояснил Воробьёв.

Ранее стало известно, что власти Подмосковья планируют заключить концессионное соглашение для строительства платной дороги, которая станет дублёром Егорьевского шоссе. Речь идёт о 36-километровой трассе, которая должна быть построена к 2026 году.