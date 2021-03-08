Губернатор Подмосковья: у нас 8 Марта — не день борьбы за равенство

https://static.news.ru/photo/e28b8966-8007-11eb-a936-96000091f725_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: egoradmin.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём поздравлении в честь Международного женского дня заявил, что этот праздник — не день борьбы за равные права, а день «уникальной роли женщины в жизни мужчины».

8 Марта — добрый и весенний праздник. Он связан с прекрасным: женщиной и любовью. И у нас — это не день борьбы за равенство, а день особой чуткости и внимания. Уникальной роли женщины в жизни мужчины. Сегодня мы стараемся быть особенно заботливыми и отзывчивыми, — сказал он.

По его словам, в жизни каждого мужчины женщина (мама, сестра, дочь или любимая) играет «особую и значимую роль». Он поблагодарил женщин разных профессий и пообещал, что мужчины «постараются радовать их как можно чаще», говорится на сайте регионального правительства.

Международный женский день появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. В России он был учреждён в память о женской манифестации, прошедшей в Петрограде 8 марта 1917 года. В ООН с 1977 года 8 марта проходят мероприятия, посвящённые Дню борьбы за права женщин и международный мир.

Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил всех женщин с Международным женским днём. Глава государства заявил, что женщины несут в мир гармонию, нежность, красоту, материнскую любовь и при этом «непостижимым образом» везде и всё успевают, достигая вершин в различных сферах деятельности и вызывая уважение своей надёжностью и ответственным подходом к делу, писал NEWS.ru.