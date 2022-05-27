Глава Петербурга решил повысить себе зарплату за «особые условия труда» Губернатор Санкт-Петербурга Беглов предложил повысить зарплату себе и депутатам

Александр Беглов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил на два оклада поднять зарплату себе, чиновникам и депутатам Законодательного собрания за «особые условия работы», сообщает «Фонтанка.ру». Инициатива проходит антикоррупционную экспертизу.

Законопроект предполагает внесение изменений в три городских закона: «О губернаторе Санкт-Петербурга», «О гарантиях деятельности лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Санкт-Петербурга» и «О государственной гражданской службе Санкт-Петербурга». В случае одобрения инициативы Беглова с 1 января 2023 года зарплата губернатора Петербурга вырастет с пяти до семи окладов, выплаты депутатам Заксобрания — с четырёх до шести, а чиновникам — с шести до восьми окладов.

После прохождения антикоррупционной экспертизы законопроект направится в парламент.

По мнению политолога Ильи Гращенкова, Беглов и мэр Москвы Сергей Собянин могут лишиться своих должностей в рамках весеннего «губернаторопада». По его словам, при помощи кадровых перестановок Кремль попытается стабилизировать обстановку в регионах.

Также ранее сообщалось, что губернатор Петербурга в 2023 году покинет свой пост и уйдёт в администрацию Союзного государства. Эту информацию NEWS.ru подтвердил источник в администрации президента. По словам собеседника, в АП «адекватно оценивают управленческие способности Беглова» и считают, что его нужно заменить.