Губернатор Петербурга обрушился с критикой на Навального

https://static.news.ru/photo/fc5a71c8-6fa8-11eb-a363-96000091f725_660.jpg Александр Беглов Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своём еженедельном обращении неожиданно заявил, что оппозиционер Алексей Навальный неправ «ни перед богом, ни перед людьми».

Градоначальник прокомментировал суд над Навальным за клевету на ветерана Игната Артёменко. В начале июня 2020 года в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Артёменко.

Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями (устаревшее название лакея) и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете.

По мнению Беглова, Навальный оскорбляет ветерана, а на это может пойти только человек, «неспособный различать добро и зло, потерявший своё нравственное начало».

Тот, кто унижает старика, никогда не будет прав ни перед богом, ни перед людьми. А тот, кто осознанно унижает ветерана, проливавшего кровь за страну, совершает нравственное преступление, — цитирует Беглова «Фонтанка».

Градоначальник добавил, что Навальный доказал, что не способен на сочувствие и его нравственные принципы ничего не стоят.

Ему никого не жаль: ни стариков, ни детей, ни мужчин, ни женщин, ни противников, ни сторонников. Ради своих амбиций он пойдёт на всё и переступит через любого, — отметил Беглов.

Как писал NEWS.ru, Навальный в ходе заседания по делу о клевете снова заявил, что отказывается извиняться перед внуком ветерана Игната Артёменко Игорем Колесниковым, так как тот «торгует дедушкой».