https://static.news.ru/photo/9365fe9a-6b70-11ea-91aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Беглов/vk.com

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям России в связи с ситуацией с коронавирусом. Он рассказал, что власти не планируют закрывать Северную столицу, но попросил туристов повременить с поездками в город.

Сейчас многие собираются на время каникул, а они во многих регионах большие, приехать в Петербург. Но я бы не рекомендовал приезжать в Петербург, — заявил Беглов.

Он напомнил, что в Северной столице закрыты кинотеатры, театры и другие заведения. Губернатор считает, что приезд туристов может быть опасен как для города, так и для самих граждан.

Не рекомендуем приезжать в город детям на каникулы. Может ситуация по-всякому развиваться, — заявил глава города.

Беглов рассказал, что у властей есть чёткий план действий по коронавирусу, и меры, которые принимаются в городе, являются эффективными.

Но город полностью закрыть нельзя, нельзя закрыть рестораны, нельзя закрыть метро, — отметил Беглов, сообщает «Интерфакс».

В Северной столице временно не функционируют городские и федеральные учреждения культуры, в массовых мероприятиях могут участвовать не более 50 человек.

В настоящий момент в России зарегистрировано 254 случая заражения коронавирусной инфекцией, в Петербурге на лечении находятся 13 человек — 12 жителей города и одна пациентка из Ленинградской области.

NEWS.ru писал, что Петербург лишится звания свадебной столицы России из-за коронавируса. Проведение свадеб между иностранцами и россиянами в рамках проекта «Санкт-Петербург — свадебная столица России» было прекращено.