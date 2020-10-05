Губернатор Орловской области заявил о выплате всех социальных обязательств

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что сокращение в 2020 году поступления налоговых и иных доходов не привело ни к задержкам по выплате социальных обязательств региона, ни к просрочке кредиторской задолженности.

В интервью NEWS.ru Клычков сообщил, что область в 2020 году получила 4,2 млрд рублей в качестве поддержки из федерального бюджета — на 53,8% больше, чем в 2019 году. Около миллиарда из этой суммы пошло на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет, 700 млн — на строительство и реконструкцию дорог, остальное — «на коронавирусный блок задач».