Губернатор Оренбургской области рассказал подробности катастрофы с Ил-76 Губернатор Паслер: погибшие летчики Ил-76 были из Оренбургской области

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Денис Паслер

В потерпевшем крушение над Белгородской областью самолете Ил-76 находились летчики из Оренбургской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Денис Паслер. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Сегодня киевский режим совершил очередной теракт, в результате которого погибли наши герои, летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку. Самолет военно-транспортной авиации России, перевозивший украинских военнопленных для обмена, был сбит Вооруженными силами Украины в небе над Белгородской областью. Погибли все, — написал Паслер.

Он также отметил, что экипаж самолета увел опасность от мирных граждан. По словам Паслера, «это поступок настоящих героев», доказавших, что человеческая жизнь имеет огромную ценность для российских военных.

24 января около 11:50 по московскому времени СМИ сообщили, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области.

Депутат Госдумы, член рабочей группы по вопросам СВО Яна Лантратова призвала посмертно наградить членов экипажа самолета Ил-76. Парламентарий обратилась с таким предложением к министру обороны РФ Сергею Шойгу.