Губернатор Новосибирской области заболел коронавирусом

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 9 февраля получил положительный ПЦР-тест на коронавирус. В связи с этим он сообщил, что в ближайшее время будет работать в дистанционном формате и будет вынужден перенести прямую линию с жителями региона, пишет Сиб.фм.

Добрый день, друзья! Сегодня пришёл результат моего теста на COVID-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удалённо, — сказал Травников.

Он уточнил, что чувствует себя нормально, так как температура уже спала. По его словам, болезнь протекает в лёгкой форме из-за вакцинации.

Прямой эфир, в ходе которого Травников планировал поговорить с сибиряками, не состоялся. Остаётся неизвестным, проведёт ли его губернатор в формате видеоконференции или дождётся выздоровления.

Ранее в больницу с COVID-19 попал бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого была зафиксирована высокая температура, сильный кашель и шумы в лёгких. Как рассказал сам политик, он переносит инфекцию уже во второй раз.

1 февраля с коронавирусом был госпитализирован бывший губернатор Санкт-Петербурга с 1996 по 2003 год, а ныне президент Российского союза строителей Владимир Яковлев.