Губернатор Новосибирской области призвал пресекать искусственный рост цен

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал пресекать искусственный рост цен в магазинах. По его мнению, повышенная стоимость товаров в начале марта связана не с инфляцией, а со стремлением предпринимателей нажиться на россиянах, пишет «Сиб.фм».

То, что мы наблюдали в начале марта, когда некоторые магазины пытались поднять цены, точно не связано с естественной инфляцией. На рост цен влияло только желание воспользоваться ситуацией и подзаработать. Тот контроль, который мы установили над работой торговых точек, над запасами и поставками, приносит эффект, и резервы в этой работе есть, — подчеркнул Травников.

По его мнению, властям региона необходимо расширить перечень торговых точек, которые нужно мониторить. Он считает, что в связи со сложившейся ситуацией нужно более оперативно обмениваться информацией, а также привлекать к решению проблемы ФАС и другие ведомства.

Ранее губернатор Андрей Травников заявил, что масочный режим в Новосибирской области может стать рекомендательным. Маски помогают бороться со многими инфекциями, но они не стали пожизненным предметом гардероба, отметил он. Губернатор попросил подготовить соответствующие документы.