Губернатор Новосибирской области опроверг слухи о назначении в Москву

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опроверг слухи о том, что его собираются назначить на должность руководителя Министерства науки и высшего образования РФ. По словам главы региона, ему комфортнее находится на стройплощадке, чем на кафедре, передаёт Сиб.фм.

Никуда я не собирался, не собираюсь и не планирую. Мне нравится работать губернатором Новосибирской области. Мне на стройплощадке всегда комфортнее было, чем на кафедре, — подчеркнул Травников.

Он рассказал, что разговоры о его назначениях на федеральный уровень можно услышать примерно раз в полгода. Травников связывает это со стремлением своих политических оппонентов внести волнение в рабочий процесс. Он подчеркнул, что не планирует покидать должность главы региона.

Несколько лет назад я стоял на развилке: уехать работать в Москву или отправиться в регион. Сейчас всё определённо. Я буду работать губернатором до тех пор, пока жители Новосибирской области будут доверять мне это делать, — заверил Травников.

Ранее стало известно, что губернатор Республики Марий Эл Александр Евстифеев продолжает работать, как и раньше, несмотря на сообщения о возможном увольнении. Накануне четыре источника РБК заявили о том, что Евстифеев не будет баллотироваться на второй срок после окончания полномочий в 2022 году.