Власти Нижегородской области сообщили о гибели добровольцев под Белгородом Губернатор Нижегородской области сообщил о гибели добровольцев в Белгородской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале о том, что при стрельбе на полигоне в Белгородской области погибли добровольцы-контрактники из Нижегородской области. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать их семьям всю необходимую помощь.

Среди погибших на полигоне в Белгородской области есть жители Нижегородской области. На службу они ушли добровольно, заключив контракты с Минобороны РФ, — сказано в сообщении.

Никитин добавил, что родным погибших уже готовы помогать психологи.

15 октября двое граждан одной из стран СНГ открыли огонь по добровольцам, пожелавшим принять участие в спецоперации на Украине. В результате погибли 11 человек и 15 получили ранения. Нападавшие уничтожены ответным огнем. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Позднее сообщалось, что стрельбу по мобилизованным открыли 23-летний Мехроб Рахмонов и 24-летний Аминзод Эсхон. Они были призваны в ВС РФ в качестве добровольцев и 11 октября прибыли в воинскую часть. Официального подтверждения данной информации на данный момент нет.