Губернатор Ненецкого округа Бездудный заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/de4a3bee-5353-11eb-a692-fa163e074e61_660.jpg Юрий Бездудный Фото: adm-nao.ru

Положительный тест на коронавирус получил глава Ненецкого округа Юрий Бездудный. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

Губернатор самоизолировался и работает удалённо из дома.

От коронавируса никто не застрахован. Дорогие друзья, сегодня получил положительный тест на ковид. Чувствую себя удовлетворительно, лечусь пока дома. Работаю удалённо, постоянно нахожусь на связи, — написал Бездудный.

На данный момент COVID-19 подтверждён у 28 российских губернаторов. Первыми в мае вирус подхватили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. Следующими заболевшими стали губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, он заразился коронавирусом в мае, а в августе — глава Калмыкии Бату Хасиков.

Первым в новом году подхватившим опасный вирус губернатором стал глава Забайкалья Александр Осипов. Его госпитализировали в Чите 4 января. Врачи оценивали его состояние как средней степени тяжести, сообщал NEWS.ru.